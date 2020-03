Godin: «Anche in Uruguay continuiamo la quarantena. Stiamo a casa» – VIDEO

Diego Godin ha postato un video messaggio su Instagram: queste le parole del difensore dell’Inter dall’Uruguay

Diego Godin è tornato in Uruguay e da casa sua lancia un appello tramite il suo profilo Instagram. Le parole del difensore.

«Voglio dirvi che ho superato la quarantena preventiva in Italia e, con l’autorizzazione della società e del medico del club sono potuto anche tornare a casa, in Uruguay. Nonostante non sia positivo al Covid-19, devo fare la quarantena preventiva anche qui, in Uruguay, con la consapevolezza che mi dà la situazione: raccomando a tutti di stare a casa, di passare li la quarantena, è l’unico modo per evitare il contagio e l’espandersi di questa pandemia.«Serve sicurezza. Stando in casa, questa situazione la sconfiggiamo tutti uniti»