Gol Suarez, magia dell’attaccante del Barcellona contro il Maiorca. Il Pistolero a segno con un colpo di tacco da antologia

Il Barcellona domina in lungo e in largo la partita casalinga contro il Maiorca, regolata in appena 45 minuti. La quarta rete blaugrana porta la firma di Luis Suarez, che corona un’azione perfetta.

Triangolazioni fulminee da parte degli uomini di Ernesto Valverde. L’assist finale per il Pistolero è trasformato in oro da quest’ultimo con un colpo di tacco da antologia, che non lascia scampo al portiere.