Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché». Il pensiero dell’ex difensore dell’Inter

Durante la trasmissione sportiva La Nuova DS, l’ex calciatore Lele Adani ha commentato con durezza gli episodi che hanno condizionato la sfida tra Milan e Parma. Il match si è concluso con la discussa vittoria per uno a zero a favore degli ospiti, grazie alla rete fortemente contestata messa a segno da Troilo nelle battute finali dell’incontro.

Insieme all’ex arbitro Bergonzi, l’opinionista ha analizzato la controversa dinamica dell’azione. Secondo l’ex fischietto, è stato corretto il richiamo al monitor per la revisione. Il contatto avvenuto tra Mike Maignan e Valenti, inizialmente sanzionato, non era falloso. Al contrario, l’intervento irregolare commesso dal marcatore ai danni di Davide Bartesaghi costituiva un’infrazione netta. Di conseguenza, la marcatura ospite doveva essere annullata per una motivazione tecnica differente rispetto a quella rilevata.

Il dibattito si è infiammato quando Lele Adani ha espresso un giudizio severo sull’efficacia della tecnologia. L’ex difensore ha criticato gli addetti al video, accusandoli di non aver segnalato un’irregolarità palese a tutti. Secondo la sua prospettiva, ignorare un fallo così evidente svilisce totalmente l’utilità dello strumento. Questa grave mancanza lo ha portato a definire l’intero sistema morto e ormai inefficiente.

Per rafforzare la tesi, ha ricordato un episodio risalente a due settimane prima. A fronte di una rete annullata a Koopmeiners, la squadra arbitrale aveva trascurato un palese fallo su Cabal in area. L’intervento in trasmissione si è concluso con un’amara e profonda riflessione sul tridente fallimentare composto da arbitro, sala video e protocollo.

PAROLE – «L’errore è di non aver visto e comunicato una cosa che tutto il mondo ha visto. Iniziamo ad abituarci che quello non è fallo. È una strategia lo fanno in Inghilterra, lo fanno in nazionale, lo fanno qui. Ma se non vedi un fallo così a 2 metri… 9 su 10 quello è fallo. Se non lo prendi in considerazione cosa devo pensare? Cosa devo pensare del var? Che è morto anche il var. Due settimane fa parlavamo del goal annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram e si sono dimenticati di Cabal falciato in area ed erano a tre metri. torniamo al solito discorso: Il tridente che non funziona, arbitro, var, protocollo».