Golden Award 2020: trionfa Cristiano Ronaldo, battuti Messi e Lewandowski

Cristiano Ronaldo vince la diciottesima edizione del Golden Foot Award, premiato anche Agnelli con la Juventus per la serie di Scudetti vinti

Il 18° Golden Foot Award è di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus si è aggiudicato il premio in quanto è risultato il più votato da tifosi e appassionati.

Ronaldo è stato il più votato tra i 10 diversi candidati selezionati tra cui anche Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco) ed un altro bianconero come Giorgio Chiellini.

Il premio Golden Foot Prestige, dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività, è stato assegnato ad Andrea Agnelli, per i 17 trofei in 7 anni ottenuti dalla Juventus.