Gotti: «Otto occasioni da gol, non meritavamo di perdere» – VIDEO

Udinese in ritiro dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Una sconfitta che per il tecnico Luca Gotti è immeritata per il modo in cui è arrivata

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato amareggiato la sconfitta interna contro il Napoli. Queste le sue parole.

«E’ un filo conduttore che ci accompagna dall’inizio del campionato. Le tante occasioni che non riesci a concretizzare cambiano il corso delle partite. L’Udinese oggi gioca contro una squadra forte ma con otto occasioni da gol segniamo solo su retropassaggio. Però non c’è esigenza di attenuanti, da parte mia la squadra non meritava di perdere».