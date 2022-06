Gotze al Benfica, trattative in corso: c’è la clausola per liberare il trequartista del PSV

Come riportato da Fabrizio Romano sono in corso colloqui tra Mario Götze e il Benfica. Non c’è l’accordo definitivo col giocatore ma le trattative stanno andando avanti.

I portoghesi potrebbero prelevare il trequartista tedesco versando al PSV i 4 milioni della clausola rescissoria.