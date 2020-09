Gravina: «Garanzie da Conte per la riapertura degli stadi»

Il presidente della Figc ha avuto oggi un confronto con il Premier Giuseppe Conte

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha avuto quest’oggi un colloqui con il Premier Giuseppe Conte dove si è parlato anche della possibile riapertura degli stadi.

«Abbiamo parlato con Conte, è stato un colloquio apprezzato con il Premier. Un incontro importante e ad ampio raggio. Possiamo definirlo positivo. Abbiamo parlato di quello che il calcio può trasmettere a tutto il paese. A breve ci aggiorneremo e mi è sembrato di vedere grande considerazione per il progetto che abbiamo in mente per la riapertura degli stadi. Ora non vogliamo distrarre il Governo italiano che ha nella scuola la sua priorità. Abbiamo avuto garanzia da Conte che ci sarà massima attenzione sulla riapertura».