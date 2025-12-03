Gravina sul Mondiale: «L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme»

Gravina sulla qualificazione degli azzurri al Mondiale: «L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci insieme»

l presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha fatto il punto sul calcio italiano in una lunga intervista al Corriere dello Sport, replicando con fermezza alle critiche rivolte alla Nazionale nel cammino verso i Mondiali 2026. Ecco le sue parole:

IL RISCHIO DI NON QUALIFICARSI AI MONDIALI – «E perché mai? A marzo non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera. Ottimista? Sì, e lo faccio su basi concrete, reali, su elementi oggettivi come il percorso che ci ha portato fin qui al netto del secondo tempo con la Norvegia.

Il pessimismo ci fa sprecare energie, disperderle non aiuta la causa. L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme. E dico tutti».

