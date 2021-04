Gravina: «Nazionale vaccinata prima dell’Europeo? Rientriamo in quel gruppo»

Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di avere tutta la Nazionale italiana vaccinata prima degli Europei

Al termine dell’incontro con Valentina Vezzali, Gabriele Gravina ha parlato anche della possibilità di avere tutta la Nazionale italiana vaccinata per affrontare Euro 2020.

«Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell‘Europeo. Ho avuto ieri un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra della Nazionale dovrebbe rientrare tra i vaccinati insieme agli atleti per le Olimpiadi».