Gravina: «Sorteggio? L’unico avversario del quale dobbiamo avere paura siamo noi stessi»

Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto il Golden Foot Legend.

CAOS PLUSVALENZE – «Le indagini sono in corso e aspettiamo i risultati. È da più un anno che la nostra Covisoc aveva attenzionato un’unità operativa e la stessa Uefa si stava attivando per trovare soluzioni a questo fenomeno. Sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive, se ci sono altri elementi che danno certezza alle nostre ipotesi dobbiamo aspettare i risultati finali e la documentazione che la Procura di Torino metterà a disposizione della nostra procura federale».

SORTEGGIO – «Credevo che sbagliando due rigori avessimo esaurito il debito con la fortuna, evidentemente no. Speriamo che con questo sorteggio così penalizzante abbiamo chiuso questo capitolo. Ora dobbiamo giocarci queste due partite importantissime contro qualsiasi avversario. L’unico avversario del quale dobbiamo avere paura siamo noi stessi. Noi dobbiamo recuperare la nostra specialità, la nostra determinazione, il nostro equilibrio psico-fisico e la nostra leggerezza nel far capire che siamo ancora una volta pronti a dimostrare che siamo Campioni d’Europa ma soprattutto campioni di vita nell’aver messo insieme tutte le energie possibili di una grande famiglia per regalare all’Italia un risultato straordinario. Non vorrei macchiare questo percorso dei ragazzi».