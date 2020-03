Gravina risponde a Zhang: «Non condivido il suo linguaggio, peraltro l’Inter…»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto a Steven Zhang dopo l’attacco di lunedì sera alla Lega Calcio tramite una storia Instagram. Queste le parole di Gravina rilasciate al Corriere della Sera.

CORONAVIRUS – «Parliamo di uno sport che alimenta passioni e interessi fuori dal normale e che qualche volta finisce vittima di se stesso. Ma rappresenta una componente essenziale del Paese sia a livello sociale sia economico. Siamo stati seri nella discussione con il Governo e non è vero che il calcio non ha a cuore la salute pubblica e gli interessi generali».

STEVEN ZHANG – «Quello del presidente dell’Inter è un linguaggio che non mi appartiene né lo condivido. Ognuno è responsabile di ciò che dice. Le proprie ragioni si fanno valere in una dialettica istituzionale corretta. Peraltro l’Inter sia in Lega che in Federazione è rappresentata da ottimi dirigenti».

CRITICHE A DAL PINO – «Ha esercitato le sue prerogative e se n’è assunto la responsabilità come dovrebbero fare anche altri. In un sistema coerente, chi ha le deleghe le esercita e gli altri partecipano e suggeriscono, ma poi rispettano funzioni e decisioni. Quello che non mi è piaciuto è il solito vizio, tutto italiano, di chi sfrutta questa situazione dall’esterno per guadagnare un po’ di notorietà»