Sampdoria, Gregucci in conferenza: «Noi siamo ancora giù e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti contro tutti»

Sampdoria, il tecnico Gregucci parla in conferenza: «Noi siamo ancora giù e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti»

Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa nel post‑gara della sfida contro il Padova, valida per la 17ª giornata della Serie B 2025‑2026. Le parole:

PADOVA-SAMPDORIA ED EVOLUZIONI NEL GIOCO – «Tutte le gare saranno importanti, noi siamo ancora giù e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti contro tutti. Nel calcio c’è sempre evoluzione, per cui non ti dico che ci sarà qualcosa di nuovo, ma in campo vorrei vederlo. Si vedrà in partita se ci saranno delle proposte di gioco nuove. Giochiamo contro un avversario che ha una buona classifica, è una squadra coriacea, difendono bene».

PREPARAZIONE DELLA PARTITA – «Abbiamo lavorato nel ribadire il fatto che per fare più gol servirà aggredire l’area di rigore con più vemenza e uomini possibile».

CUNI – «Cuni è disponibile, valuteremo se ci sarà il tempo e l’occasione di impiegarlo. E’ un giocatore che ha recuperato da un infortunio che è stato piuttosto grave e che l’ha tenuto fuori per un po’ di tempo. Dovremo ovviare a quello che è il problema della propensione offensiva e del fare gol».

PEDROLA – «Pedrola è in progessione, ha recuperato già da un po’ e quando l’abbiamo chiamato in casua ha fornito la sua prestazione. Ha dato le sue risposte e lo valuteremo per domani!».

BARAK – «Barak è a disposizione ed è pronto a fare la sua prestazione, lo valuteremo per Padova. Il campionato di Serie B è uno di quelli nei quali la differenza la fa chi entra, i cambi ti permettono di cambiare la metà dei giocatori di movimento. Dalle ultime uscite emerge quanto sia indubbio che è in crescita, devo dare il suo contributo alla squadra».

