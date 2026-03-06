Connect with us
Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano

3 ore ago

Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: hanno un doppio piano per l’acquisto del francese

L’Orlando City fa sul serio per Antoine Griezmann. Secondo Fabrizio Romano, il club americano è disposto ad attendere fino a giugno per ingaggiare l’attaccante dell’Atletico Madrid a costo zero. Le trattative sono già avviate, ma la decisione finale spetta esclusivamente al francese.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «🚨🇺🇸L’Orlando City è disposto ad aspettare fino a giugno per ingaggiare Antoine Griezmann se l’Atlético Madrid chiuderà le porte per uscire questo mese. A quanto pare, l’Orlando City ha già avviato trattative con l’Atlético anche per un potenziale accordo a costo zero solo per l’estate. La decisione finale spetta a Griezmann e all’Atlético».

