Calciomercato
Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano
Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: hanno un doppio piano per l’acquisto del francese
L’Orlando City fa sul serio per Antoine Griezmann. Secondo Fabrizio Romano, il club americano è disposto ad attendere fino a giugno per ingaggiare l’attaccante dell’Atletico Madrid a costo zero. Le trattative sono già avviate, ma la decisione finale spetta esclusivamente al francese.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
🚨🇺🇸 Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026
Understand Orlando City already started talks with Atléti also over potential FREE deal only for the summer.
Final decision up to Griezmann and Atléti. pic.twitter.com/W3Uth4HbQG
PAROLE – «🚨🇺🇸L’Orlando City è disposto ad aspettare fino a giugno per ingaggiare Antoine Griezmann se l’Atlético Madrid chiuderà le porte per uscire questo mese. A quanto pare, l’Orlando City ha già avviato trattative con l’Atlético anche per un potenziale accordo a costo zero solo per l’estate. La decisione finale spetta a Griezmann e all’Atlético».
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...