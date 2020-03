Guardiola: “Aguero dice che sono folle? Mi piace esserlo” – VIDEO

Il manager del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto al termine del match vinto contro lo Sheffield. Ecco le sue parole

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del match vinto contro lo Sheffield. Ecco le sue parole sulle dichiarazioni di Sergio Aguero:

«Non c’è stato nessun incidente, ho fatto un cambio per cercare di velocizzare il gioco e andare negli spazi. Abbiamo parlato del fatto che c’erano spazi per attaccare. Ma i suoi compagni non lo hanno trovato. Mi piace essere un allenatore folle, lo adoro».