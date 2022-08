Pep Guardiola risponde alle domande sulla possibile cessione di Bernardo Silva: le dichiarazioni del tecnico

Pep Guardiola, in conferenza, ha risposto alle domande sulla cessione di Bernardo Silva al Barcellona.

LE PAROLE – «Escludere una sua cessione? Non lo so. Ho detto tante volte quant’è importante per noi Bernardo, tra un paio di giorni il mercato sarà chiuso e tutti penseranno solo al campo».