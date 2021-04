Guardiola: «Bielsa non vince? Dategli il Manchester City e vedrete»

Pep Guardiola ha usato parole al miele per la carriera di Marcelo Bielsa, attuale allenatore del Leeds e prossimo avversario del City

Pep Guardiola ha parlato di Marcelo Bielsa durante la conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Leeds. Le parole del tecnico catalano.

«Quando ho avuto l’opportunità di parlare con lui, parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l’ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti. Se c’è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è lui. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco. È una persona che rispetta l’avversario, che gioca per i tifosi e che vuole giocare solo per vincere, convincendo i giocatori a seguirlo. La gente dice che non vince titoli, ma dategli il Manchester City e vincerà titoli».