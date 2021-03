Pep Guardiola ha parlato di Erling Haaland e del prossimo impegno del Manchester City in Champions League

Pep Guardiola ha parlato di Erling Haaland e del prossimo impegno del Manchester City in Champions League.

HAALAND – «È uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento alla sua età. Se lo vogliamo al Manchester City? Capisci che non posso rispondere a questa domanda. È un giocatore del Borussia Dortmund, quindi non posso dire niente».