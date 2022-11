Guardiola risponde ad Ibra: «Ha ragione, il mio ego è superiore alla squadra»

Guardiola risponde a Ibrahimovic: «Ha ragione Ibrahimovic, mi conosce perfettamente. Forse può scrivere un altro libro»

Ibrahimovic attacca e Guardiola risponde. In un’intervista di pochi giorni fa, lo svedese ha messo in guardia Haaland sull’ego del tecnico spagnolo, che oggi in conferenza stampa ha risposto per le rima a Ibra. Di seguito le sue parole

«Ha ragione, ha perfettamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là di ogni altra persona, di ogni giocatore. Non mi piace quando Erling segna tre gol e tutti i riflettori sono per lui. Sono così geloso! Sinceramente, sono così geloso! Ho detto ‘Erling, per favore niente più gol, altrimenti i giornali non parleranno di me e solo di me’. Ha ragione Ibrahimovic, mi conosce perfettamente. Forse può scrivere un altro libro. Se sono ironico? No, ho ragione in quello che sto dicendo. Il mio ego è super».