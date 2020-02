Guardiola si gode il colpaccio: «Grazie De Bruyne» – VIDEO

Nella conferenza stampa post partita Pep Guardiola ha pubblicamente ringraziato Kevin De Bruyne per la prova contro il Real

Pep Guardiola ha parlato nel post partita di Real Madrid-Manchester City, match vinto dagli inglesi grazie ad una prova meravigliosa di Kevin De Bruyne. Le parole del tecnico catalano.

«Oggi siamo felici ma il ritorno è vicino e dobbiamo iniziare a preoccuparci. Se c’è una squadra al mondo che può ribaltare il risultato per la storia, per l’esperienza è sicuramente il Real Madrid. Non devo ringraziare De Bruyne ma tutti i rigoristi. Tirare un rigore con tutta la pressione addosso non è semplice. Bisogna apprezzare chi si offre per farlo».