Guarino: «Bella vittoria contro una grande squadra» – VIDEO

Le parole dell’allenatrice della Juventus Women dopo la schiacciante vittoria per 5-1 contro l’Inter femminile – VIDEO

(Dal nostro inviato a Vinovo) – Intervenuta in zona mista al termine di Juventus-Inter 5-1, Rita Guarino ha commentato il successo conquistato dalle bianconere sulle rivali.

«Primo tempo poco positivo no, andare nello spogliatoio in vantaggio non è mai negativo. La squadra non stava esprimendo al massimo le sue potenzialità, eravamo spesso in ritardo sui palloni e abbiamo concesso delle ripartenze per poca determinazione e convinzione nello sviluppo della manovra. Abbiamo perso palle in posizioni pericolose. Era necessario ricompattarsi e capire che se volevamo portare a casa il risultato dovevamo fare di più».