Guido Rodriguez Valencia: ufficiale l’approdo del centrocampista argentino in Liga. Il comunicato e tutti i dettagli

Guido Rodriguez Valencia: ufficiale il trasferimento dal West Ham del centrocampista argentino. I dettagli

Il Valencia batte un colpo di assoluto spessore internazionale, regalando ai propri tifosi un innesto capace di cambiare volto alla squadra. Con un comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore, la società spagnola ha annunciato di aver raggiunto un accordo totale con il West Ham United per il trasferimento a titolo definitivo di Guido Rodríguez. L’operazione riporta nella LALIGA EA SPORTS un giocatore di comprovata affidabilità, che conosce perfettamente il campionato spagnolo e che arriva al “Mestalla” con l’obiettivo di diventare il faro del centrocampo per la seconda parte di stagione e per il futuro.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il profilo: equilibrio e leadership per Corberán

L’acquisto del mediano argentino, nato il 4 dicembre 1994 e giunto oggi alla maturità dei 31 anni, risponde perfettamente all’identikit tracciato da Carlos Corberán. L’allenatore del Valencia aveva richiesto un elemento capace di portare equilibrio tra i reparti. Rodríguez è esattamente questo: un “volante” classico, dotato di grande intelligenza posizionale, forza nei contrasti e personalità da leader. Il suo inserimento garantirà valore aggiunto sia in fase di interdizione che nella prima costruzione della manovra, offrendo quella solidità che spesso è mancata ai “Pipistrelli” nelle ultime uscite.

Un curriculum vincente: dal Qatar alla Premier

Non si tratta di una scommessa, ma di una garanzia. Guido Rodríguez sbarca a Valencia forte di una carriera che lo ha visto trionfare ai massimi livelli. Nel suo palmarès brillano la Coppa del Mondo 2022 vinta in Qatar e ben due Copa America conquistate con la Nazionale argentina, di cui è un pilastro affidabile. A livello di club, il suo percorso parla di oltre 400 presenze tra i professionisti. Dopo gli inizi in patria con il River Plate e il Defensa y Justicia, e l’esplosione in Messico con Club Tijuana e Club América, Rodríguez si è consacrato in Europa proprio in Spagna con la maglia del Real Betis. La recente esperienza in Premier League con il West Ham United ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio tecnico, abituandolo ai ritmi frenetici del calcio inglese. Ora il ritorno in Spagna: il Valencia ha il suo nuovo sceriffo in mezzo al campo.

[gpt_ad type="article" device="mobile"]