Francesco Guidolin si racconta: l’ex tecnico dell’Udinese parla delle squadre alle quali è stato vicino in passato

Dopo l’addio allo Swansea, Francesco Guidolin si è preso un momento di pausa dalla panchina. A Tuttosport, il tecnico parla così delle esperienze e delle possibilità avute in carriera.

«L’esperienza allo Swansea è stata molto gratificante. Lavorare in Premier League è il sogno di tutti gli allenatori. Mi hanno contattato diverse società, ma per tornare ad allenare occorre un progetto che mi trasmetta entusiasmo e voglia di lottare per perseguirlo. La parte finale della mia carriera spero sia come voglio io: condizioni giuste e un fascino particolare. Sono orgoglioso di quanto fatto in carriera. Ho sfiorato in parecchie occasioni le panchine di alcune big italiane come l’Inter di Massimo Moratti, la Lazio di Cragnotti, la Juventus di Umberto Agnelli e si era parlato anche del Milan di Berlusconi».