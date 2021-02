Gyasi: «Contento per la doppietta, un sogno affrontare la Juventus»

Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dello Spezia dopo la doppietta realizzata contro il Parma. Le sue parole

Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dello Spezia dopo la doppietta realizzata contro il Parma. Le sue parole

PAREGGIO – «Sono contentissimo perché la squadra è riuscita a strappare un punto nonostante la gara si fosse messa male. Abbiamo messo un mattoncino davvero importante, perché ci permette di mantenere proprio il Parma a distanza».

DOPPIETTA – «Cerco sempre di dare il mio contributo, chiaro che un attaccante deve anche segnare ed oggi sono molto contento di aver gonfiato la rete in ben due occasioni, mettendo a segno la mia prima doppietta in Serie A».

JUVENTUS – «Martedì avremo di fronte una grande squadra, penso che per ogni ragazzo che giochi a calcio è un sogno quello di affrontare campioni come questi: sarà una gara che si preparerà da sola, in ogni caso per noi sarà un buon test per continuare a migliorare».