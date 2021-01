Erling Haaland ha elogiato le qualità di Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di Bundesliga.com, Erling Haaland ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, modello dell’attaccante del Borussia Dortmund.

CRISTIANO RONALDO – «Ho letto qualcosa ma non so se è vera. Ho il mio programma e lo seguo, non so se è lo stesso suo. Certamente lui è una fonte d’ispirazione per tutti noi. Guardatelo, è una macchina».