Erling Haaland non smette di stupire. La stella del Borussia Dortmund è andata a segno per 11 volte in 13 partite di Champions League.

Il norvegese ha aggiornato il suo score internazionale grazie alla doppietta rifilata al Club Brugge.