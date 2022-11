Haaland, la proposta dei dilettanti: «Allenati con noi, meglio che il golf!»

Tra il serio e il faceto la proposta dell’Ashton United, 7^ categoria inglese, di avere in prestito Haaland per il periodo del mondiale

L’Hashton United, club che milita nella Northern Premier League Premier Division, settimana categoria inglese, ha chiesto al Manchester City di concedere il prestito di Erling Haaland per 28 giorni, il tempo della sosta mondiale.

«L’Ashton United può confermare che il club ha presentato una proposta per il prestito di 28 giorni per l’attaccante del Manchester City Erling Haaland. Con gli attuali campioni della Premier League non in azione fino alla fine di dicembre a causa della Coppa del Mondo FIFA 2022, i Robins hanno contattato i nostri vicini all’Ethiad per mantenere la forma fisica della partita del calciatore, visto che non sarà in Qatar.

Parlando con ashtonunited.co.uk dopo la sconfitta di sabato contro il Gainsborough Trinity, il manager di Robins Michael Clegg ha dichiarato: “Ha senso. Il City non gioca e vogliamo aiutare a mantenere Erling in forma, ha più senso che lui giochi con noi piuttosto che a golf per sei settimane. Pensiamo che sarà perfetto per noi e si adatterebbe molto bene alla dinamica della nostra squadra”. Il club non ha ancora ricevuto alcuna risposta dal Manchester City».