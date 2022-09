Haaland Lewandowski, re dei gol d’Europa: City e Barcellona volano

Cambiano le maglie ma non l’istinto, Haaland e Lewandowski non perdono il vizio di segnare con City e Barcellona

Cambiano le maglie ma non l’istinto, no quello non si può perdere è una dote naturale. Per Haaland e Lewandowski il vizio del gol è un qualcosa che c’è nel sangue e continuano a segnare con City e Barcellona.

14 gol per il norvegese, 11 quelli del Polacco tra campionato e Champions League. Decisivi come lo erano con Dortmund e Bayern. Avversari in Bundesliga, hanno scelto di cambiare aria per continuare a respirare il gol sotto altre maglie. Dalle sfide sul campo a quelle dei gol, la battaglia tra i due continua a distanza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport .