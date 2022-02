Fjortoft su Haaland: «Non è una macchina da parcheggiare, è una Bugatti da usare subito»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jan Aage Fjörtoft, ex calciatore norvegese e vicino alla famiglia Haaland, parla del futuro dell’attaccante al Borussia Dortmund attraverso un post su Twitter:

PAROLE – «Haaland Real? Smettetela con le storie sull’accordo per il 2023. Haaland non è una macchina di seconda mano che puoi parcheggiare da qualche parte in attesa di averne bisogno. Haaland è come una Bugatti da usare subito».