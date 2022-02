Real Madrid, Haaland più Mbappé si può: li finanzia il nuovo Bernabeu

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Real Madrid pensa in grande e studia il doppio colpo Haaland-Mbappé

Il Real Madrid vuole tornare Galacticos e in vista della prossima stagione studia il doppio colpo da sogno: Erling Haaland più Kylian Mbappé. Per il francese la questione potrebbe essere più semplice, visto che a giugno andrà in scadenza col PSG e che da sempre desidera indossare la maglia dei Blancos.

Discorso diverso, invece, per il norvegese che ha sì una clausola rescissoria da un settantina di milioni col Borussia Dortmund ma ci sarebbero poi da sistemare la famiglia e Mino Raiola. A venire in soccorso del Real Madrid, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il nuovo Santiago Bernabeu. Lo stadio passerà da 50 a 300 giorni e oltre di utilizzo portando nelle casse del club milioni freschi per sognare grandi colpi.