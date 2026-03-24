Hakimi, parla l’agente: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra»

Hakimi, l’agente svela: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra»

L’agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha fatto il punto sul futuro del terzino marocchino, tornato al centro delle voci di mercato che lo accostano a un possibile ritorno al Real Madrid. Le sue parole hanno contribuito a chiarire la posizione del giocatore in vista della prossima stagione.

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Camano ha ribadito con decisione quali siano oggi le priorità del suo assistito: “Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra. Per il momento non pensa ad altro: è soddisfatto del tecnico, dei compagni di squadra e della vita a Parigi”. Un messaggio che sembra allontanare, almeno per ora, l’ipotesi di un addio.

Il Paris Saint‑Germain resta dunque al centro dei piani di Hakimi, che si sente pienamente coinvolto nel progetto tecnico e sereno nel suo ambiente attuale. Le prossime settimane diranno se le big europee proveranno comunque a inserirsi, ma la linea dell’entourage è chiara: il presente del marocchino è ancora a Parigi.