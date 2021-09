Hamsik dirigente del Napoli? La rivelazione: «Non ha venduto casa»

Hamsik dirigente del Napoli? La rivelazione: «Non ha venduto la sua casa a Castel Volturno: quando torna alloggia sempre lì»

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo assistito e del suo forte legame con la città di Napoli. Di seguito le sue parole.

«Non pensa ancora a cosa farà dopo il ritiro, giocherà ancora un paio di anni. Non vuole smettere invecchiando troppo, ma solo dopo penserà a cosa fare. Dirigente del Napoli? Non dipende esclusivamente da lui. Marek è legato alla città, in qualche modo ci tornerà, è un legame che non finirà mai. Non ha voluto vendere la casa di Castel Volturno, quando viene a Napoli alloggia sempre lì».