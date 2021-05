Hauge: «Milan club incredibile. Futuro? Ho già deciso»

Intervenuto ai microfoni di TV 2 Sport, Jens Petter Hauge ha così parlato dell’attuale stato di forma dopo l’annata vissuta con la maglia del Milan

Intervenuto ai microfoni di TV 2 Sport, Jens Petter Hauge ha così parlato dell’attuale stato di forma dopo l’annata vissuta con la maglia del Milan.

FUTURO – «Sono pronto a tornare lì e lottare per un posto da titolare. Ma se il club ha altre intenzioni, allora deciderò cosa fare. Voglio essere parte di una squadra e dare il mio contributo, non solo in allenamento».

STAGIONE – «È stata una stagione molto lunga in cui sono successe molte cose e ci sono state tante emozioni. Se poi prendi tempo per pensare a quanto grande sia stato il passo che ho effettivamente fatto, alla fine sono incredibilmente felice della stagione e della scelta che ho fatto. Per me è stato un cambio di vita radicale, sia per la vita quotidiana che per il modo di giocare. Il Milan è un club incredibile e Milano è una città che vive di calcio e in cui il pallone significa quasi tutto, mi ha insegnato tantissimo».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24