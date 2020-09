L’Hellas Verona piazza il colpo Ilic dal Manchester City: il trequartista classe ’99 firmerà nelle prossime ore

L’Hellas Verona ha definito l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in gialloblù di Luka Ilic.

Come riportato da Sky Sport, il trequartista classe ’99 (reduce da due stagioni in prestito in al NAC Breda) firmerà nelle prossime ore.