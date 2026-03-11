Connect with us
Hellas Verona News

Hellas Verona, la nota dopo i saluti e i cori fascisti a Bologna: «Il club prende le distanze e condanna senza alcuna ambiguità il fatto»

2 ore ago

Tifosi Verona

Hellas Verona, il comunicato del club gialloblù dopo i saluti e i cori fascisti a Bologna: «Società condanna senza ambiguità il fatto»

La società gialloblù prende posizione dopo quanto accaduto l’8 marzo alla Stazione Centrale di Bologna, condannando con fermezza ogni gesto o comportamento riconducibile a ideologie estremiste. Hellas Verona ribadisce la propria distanza da qualsiasi forma di violenza, odio o discriminazione, sottolineando come tali episodi siano incompatibili con i valori democratici e sportivi che il club si impegna a rappresentare. La nota del club:

NOTA CLUB – “In riferimento agli episodi verificatisi domenica 8 marzo 2026 alla Stazione Centrale di Bologna, Hellas Verona FC prende fermamente le distanze e condanna senza alcuna ambiguità ogni comportamento, gesto o simbolo richiamante ideologie estremiste. Tali azioni sono del tutto incompatibili con i principi democratici e con i valori che lo sport, e il nostro Club in particolare, si impegna a rappresentare e promuovere.

Il Club respinge ogni forma di violenza, odio e discriminazione, così come qualsiasi ideologia che mini il rispetto, l’inclusione e la convivenza civile.

Quanto accaduto non rappresenta in alcun modo l’intera tifoseria gialloblù, da sempre caratterizzata da passione, lealtà e rispetto nel sostenere la squadra.

Il Club continuerà a tutelare e difendere con determinazione i valori dello sport, opponendosi con fermezza a qualsiasi manifestazione di violenza, odio o discriminazione.”

