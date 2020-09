L’Hellas Verona ha comunicato la ripresa degli allenamenti dopo l’amichevole vinta contro il Gorica: la nota ufficiale del club

«La ripresa dei gialloblù allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda-Peschiera, a porte chiuse, è fissata per mercoledì mattina, eccezion fatta per un ristretto gruppo di giocatori, per i quali il ritrovo è fissato per martedì pomeriggio».