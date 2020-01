Hellas Verona, Vitale saluta: scende in Serie B

L’Hellas Verona ha ufficializzato il trasferimento in prestito allo Spezia di Vitale: il comunicato del club gialloblù

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Spezia Calcio – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Vitale». Comincia così il comunicato ufficiale del trasferimento di Vitale allo Spezia.

«Terzino sinistro classe 1987, Vitale ha disputato 19 partite ufficiali dal suo arrivo a Verona, che risale al 31 gennaio 2019. Dopo 16 gare in Serie B, di cui 5 ai Playoff, nella corrente stagione ha collezionato 3 presenze (2 in Serie A TIM e 1 in Coppa Italia)».