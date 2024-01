Henderson Juve: 5 curiosità sul centrocampista inglese

Le cinque curiosità sul prossimo colpo a centrocampo della Juve Jordan Henderson. Carriera e altri dettagli

Jordan Henderson sarà il prossimo colpo della Juventus, che andrà ad aggiungere a un blocco giovane, fortemente strutturato sulla Next Gen, un centrocampista di 33 anni che ha scelto la Saudi Arabia, dove in 6 mesi ha già guadagnato 18 milioni? I rumors di mercato dicono questo. Nell’attesa di vedere se si andrà a concretizzare questa ipotesi, ecco 5 curiosità sul giocatore in forza all’Al Ettifaq.

1) Il meglio del 2023. I numeri chiariscono che le cose più produttive della sua esperienza araba, non particolarmente proficua visto che la sua squadra naviga all’ottavo posto, risalgono al mese di settembre, quando infila 4 assist in 3 partite di fila. Che valgono – e non è un dettaglio – altrettante vittorie per la sua squadra.

2) Il meglio in carriera. Dei suoi tanti anni al Liverpool, la stagione che lo ha visto offrire un contributo rilevante è quella del 2014-15, chiusa con 7 reti. Non è quella nella quale, a livello di club, ha giocato di più. Nel 2021-22 è sceso in campo 57 volte e non era una vita fa. Sul piano dell’efficienza fisica, non ci dovrebbero essere problemi, insomma.

3) Da un obiettivo all’altro. Più volte alla Juventus in questi mesi è stato accostato il nome di Kalvin Phillips. Nell’ultimo Inghilterra-Italia, chiuso con il successo britannico per 3-1, la mezzala del Manchester City era in campo e ha rischiato di ricevere un secondo giallo. Ergo: il Ct Southgate ha scelto di sostituirlo a 20 minuti dal termine proprio con Henderson. Che ad Allegri l’idea gli sia balenata proprio in quel momento?

4) Meglio senza che con. A inizio carriera Jordan ha patito il paragone con Steven Gerrard. Secondo Danny Murphy, editorialista della BBC, «giocargli a fianco all’inizio non è stato di grande aiuto perché quando sei vicino a uno dei migliori centrocampisti che ci siano mai stati, non sarai mai bravo come lui. È solo da quando Gerrard se n’è andato nel 2015, e la squadra ha iniziato ad evolversi sotto Jurgen Klopp, che le persone sono state in grado di vedere le qualità di Henderson.A 29 anni è diventato un centrocampista completo ed è un fantastico esempio di qualcuno che riesce a sfruttare al massimo le proprie capacità».

5) Il gol al Mondiale. Con la nazionale ha partecipato 3 volte alla massima competizione e nell’ultima ha segnato il gol d’apertura con il Senegal: ununa rete ispirata da Bellingham che ha appoggiato a centro area per l’accorrente Henderson, che ha trasformato una specie di rigore in movimento calciando di prima intenzione.