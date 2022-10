Henry è sicuro: «Non credo che Zidane voglia la Juve»

Le parole di Thierry Henry su Zidane: «Credo che stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese»

Intervistato da CBS Sports, Thierry Henry ha parlato del futuro di Zidane e della sua destinazione futura. Di seguito le sue parole.

«É stato accostato a molte squadre, ma queste informazioni non sono mai state vere Non credo che Zizou voglia guidare la Juventus. Credo che stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese, e questo ha senso per me. Io non andrei in questo momento alla Juventus fossi in lui. Ha vinto tutto, tre Champions. Aspetta la chiamata della Nazionale».