Herny: «Napoli? Una squadra così non può essere giudicata per quello che fa in campionato»

Thierry Henry, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato a CBS del Napoli e della sua stagione in A e Champions. Le sue dichiarazioni:

«Adoro vedere giocare il Napoli, con Kvaratskhelia, Simeone, Lobotka, Osimhen e una grande difesa. Mi piacerebbe vederli anche affrontare una squadra del livello del Manchester City. Nel campionato di Serie A nessuno può competere con loro, soltanto l’Inter è riuscito a batterli. Una squadra come queste non può essere giudicata per quello che fa in campionato».