HIGHLIGHTS Sassuolo Roma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Sassuolo Roma

7′ Gol di Caputo – Djuricic serve in profondità Caputo che entra in area, si libera di Mancini e fredda Pau Lopez.

16′ Doppietta di Caputo – Due gol in 9 minuti per Ciccio Caputo: splendida azione neroverde orchestrata da Locatelli, assist di Toljan e tap-in del bomber ex Empoli.

26′ Tris di Djuricic – Invenzione di Berardi, dopo un recupero di Locatelli, palla per Djuricic che solo davanti a Pau Lopez non sbaglia! Che partenza del Sassuolo!