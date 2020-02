HIGHLIGHTS Verona Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Hellas Verona e Juventus, valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20.

65′ Gol Ronaldo – Scambio nella profondità con Bentancur. Il portoghese batte nello sprint Rrahmani e incrocia in rete splendidamente

Cristiano Ronaldo 15th goal in 10 successive games. Another record broken. Retweet if this your Goat🐐#VeronaJuventus pic.twitter.com/UpCm2mC5Pp

— Kelz💆🏽 (@kolz96) February 8, 2020