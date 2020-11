Higuain esalta Lautaro: «Titolare nell’Inter, non è facile alla sua età»

Gonzalo Higuain ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez

Gonzalo Higuain, ex attaccante della Juventus ora all’Inter Miami, ha parlato ai microfoni di TycSports elogiando le qualità del suo connazionale Lautaro Martinez; numero 10 dell’Inter.

«La maglia dell’Argentina è quella che pesa di più perché dietro di te c’è un Paese, la felicità di vestirla dipende da te. Io ho la coscienza pulita, auguro a Lautaro il meglio. In lui vedo molto potenziale, è giovanissimo ed è titolare all’Inter, cosa non facile alla sua età. Giocare le qualificazioni è molto complicato, così come il Mondiale dove devi stare bene per un mese. Lautaro ha grandi doti, spero possa dare grande gioie alla Nazionale. È difficile giudicare un giocatore a 24 anni, ha una lunga carriera da fare. Vorrei valutarlo quando finirà la sua traiettoria e dopo aver visto se rimarrà a un livello così alto per tanti anni».