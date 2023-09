Giocare a bingo è bellissimo: è divertente, fa fare tante amicizie e fa spendere davvero poco.

E allora capirai bene che è un gioco adatto a tutti, giovani e meno giovani, che lo scelgono per socializzare, fare amicizia, passare il tempo in allegria e divertirsi aspettando insieme i numeri che piano piano vengono estratti. In questo articolo vedremo perchè il bingo è un gioco che fa bene agli anziani, i benefici del bingo per gli anziani e qualche consiglio su come giocare a bingo in modo furbo. Tanti giochi adatti agli anziani I giochi per gli anziani rappresentano un vero e proprio toccasana divertente e stimolante da praticare in compagnia all’interno della nostra quotidianità. A casa, al bar o in un circolo ricreativo, c’è sempre una buona occasione per mettersi in gioco tra una mano a carte oppure con un quiz di cultura generale. I giochi per anziani offrono numerosi benefici, sia fisici che mentali. Consentono di mantenere la mente attiva, di socializzare, di divertirsi e, in generale, di migliorare la qualità della vita.

Ridere, pensare attivamente e condividere momenti comporta un aumento del buonumore e del senso di felicità a cui nessuno di noi può davvero rinunciare. Ma quali sono i giochi per anziani più “gettonati” e amati dai protagonisti stessi della terza età? Scopriamolo insieme: non resta che prendere nota e nel caso…mettersi da subito in gioco con amici e parenti.

Esistono giochi per anziani che si prestano particolarmente sia per la terza che per la quarta età, utili a trascorrere il tempo in compagnia o in solitaria, ma sempre con lo stesso obiettivo: mantenere allenata la mente. I giochi per anziani rappresentano in questo senso un modo eccellente per stimolare il cervello, in quanto possono aiutare a migliorare la memoria, l’attenzione, la concentrazione e le capacità di risolvere problemi semplici. L’esercizio mentale attraverso i giochi contribuisce a mantenerci attivi , riducendo il rischio di declino cognitivo. Senza dimenticare le numerose potenzialità dal punto di vista della socializzazione e dell’inclusione.

Le attività ludiche per anziani sono a tutti gli effetti anche un’opportunità per interagire costantemente con gli altri. Sia che si tratti di giochi da tavolo o di giochi di carte, giocare insieme crea un’atmosfera divertente e favorisce la comunicazione e l’interazione sociale. Questo può essere particolarmente importante per coloro che vivono da soli o che possono sentirsi isolati.

I giochi adatti agli anziani

Quando si è in compagnia è importante rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti, ricordandosi anche di adattare i giochi alle capacità e alle preferenze delle persone che ci stanno davanti. Per questo è fondamentale valutare la soluzione più versatile quando vi chiedete quali giochi fare con gli anziani:

Scacchi: il gioco degli scacchi è un’attività che favorisce la concentrazione e la strategia. Un modo eccellente per mantenere la mente attiva.

Carte: giochi di carte come il Burraco, la Scopone, Briscola o il Ramino possono essere molto divertenti. Inoltre, favoriscono l’interazione sociale e mantengono stimolato il cervello.

Bingo: il bingo è un gioco di fortuna che coinvolge l’intero gruppo. È facile da imparare e può creare un’atmosfera divertente e competitiva.

Giochi da tavolo: sono tantissimi! Giochi come Monopoli, Trivial Pursuit, Scrabble o il Gioco dell’Oca possono essere adattati, in quanto divertenti e stimolanti. Un modo intelligente e funzionale per passare del tempo insieme ai vostri coetanei.

Giochi di memoria: possono aiutare a stimolare la memoria e migliorare le capacità cognitive.

Giochi all’aperto: quando le condizioni meteo lo permettono, giochi all’aperto come le bocce o il croquet possono rappresentare una scelta ideale per godersi il tempo all’aria aperta.

I benefici del bingo per gli anziani

Eh già, quando pensiamo al bingo, pensiamo agli anziani. Ora non è più così, anche i giovani giocano a bingo, ma gli anziani non hanno di certo smesso di giocare a bingo! Ma come mai il bingo fa bene agli anziani? Vediamo alcuni benefici del bingo per gli anziani:

Il bingo aiuta a rimanere giovani: In uno studio pubblicato sull’ “Archives of Internal Medicine”, la conclusione non lascia dubbi: una minore partecipazione in attività sociali è direttamente associata ad un ritmo più veloce di declino delle attività motorie nella terza età. I dati riportati nella ricerca hanno mostrato che mantenersi attivi socialmente, e quindi fisicamente, diminuisce del 40% le probabilità di morire e del 65% le probabilità di essere affetti da infermità fisica.

Il bingo allena la mente: le capacità richieste da un giocatore di bingo costituiscono un ottimo allenamento mentale per combattere la demenza senile. Questo deterioramento mentale, che colpisce gli anziani, si manifesta con la perdita della memoria a breve termine e confusione generale.

Il bingo aiuta a stare con gli altri: condurre un’attività sociale ha un’influenza diretta sulle capacità motorie di una persona anziana. A parte la prontezza di movimento delle mani richiesta dal bingo, il ritrovarsi fra altre persone e il socializzare dà agli anziani la sensazione di essere attivi. Questa sensazione si esprime nel mantenimento di facoltà fisiche molto migliori rispetto a chi non prende parte ad attività sociali.

Il bingo aiuta l’attenzione e la capacità di ascolto: i giocatori di bingo devono captare il valore del numero estratto, guardare i numeri delle loro cartelle e contrassegnare eventuali coincidenze. Questo richiede sia un’ottima coordinazione fra le informazioni visive e i movimenti delle mani che una mente “scattante” pronta di riflessi e capace di riconoscere forme e strutture.

Il bingo allena la concentrazione: il gioco del bingo, anche quando condotto in centri sociali per gli anziani, è comunque un gioco che si svolge a ritmo piuttosto sostenuto e che richiede molta attenzione e concentrazione da parte di chi lo gioca. Non a caso durante il gioco è obbligatorio mantenere il massimo silenzio. Questo permette sia al direttore del gioco che ai giocatori stessi di non confondersi durante l’annuncio dei numeri estratti.

Il bingo aiuta il fisico e il morale: oltre ai benefici sul piano cognitivo, il bingo aiuta a mantenersi più sani sul piano fisico. L’influenza, in questo caso, è prettamente psicologica. Il bingo è da sempre un gioco di società in cui la componente redditizia è minima. Le puntate al bingo sono sempre molto ridotte e così anche le vincite. Il bingo è prima di tutto, soprattutto per gli anziani, un’occasione d’incontrarsi e di divertirsi in gruppo.

Se anche tu sei amico di qualche anziano, hai un genitore anziano o…semplicemente lo sei, prova a fare qualche partita a bingo, ma senza rinunciare alla tua serenità, giocando sempre in modo responsabile. In bocca al lupo!