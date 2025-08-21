I derby più belli e sentiti d’Italia: molto più di una partita - Calcio News 24

Un derby non è mai una partita come le altre. In palio non ci sono solo tre punti: c’è l’orgoglio, il diritto di sfottere gli avversari per giorni, e in molti casi una fetta importante di stagione. È una sfida che vale doppio, a volte anche triplo, perché si gioca per la supremazia cittadina o regionale. Sono partite che tanti sognano di disputare e che possono cambiare il destino di un’intera annata.

In Italia, la tradizione dei derby è ricca e radicata. Alcune sfide sono storiche, altre sono nate più di recente, ma tutte condividono un elemento: l’intensità emotiva che si respira sugli spalti e in campo.

Il derby della Lanterna: Genova divisa in due

A Genova, il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria è un evento che trascende il calcio. Nei giorni precedenti alla partita, la città si tinge di rossoblù e blucerchiato, i bar e le piazze diventano luoghi di dibattito acceso e il tema domina le conversazioni. L’attesa cresce partita dopo partita, con i tifosi che vivono ogni minimo dettaglio della preparazione come se fosse parte del match.

Quest’anno, però, la differenza di categoria, Genoa in Serie A e Samp in Serie B, rende praticamente impossibile assistere al derby in campionato (servirebbe che entrambe vadano molto avanti in Coppa Italia fino alle semifinali). L’ultimo incrocio è avvenuto a settembre 2024 in Coppa Italia, vinto dai blucerchiati ai calci di rigore dopo una sfida equilibrata e combattuta.

Nei giorni che precedono il derby, i tifosi cercano ogni informazione possibile: allenamenti, infortuni, probabili formazioni. Molti scelgono di controllare le ultime notizie sul Genoa su siti di riferimento come Genoa Oggi, per non perdersi nulla e arrivare preparati all’appuntamento. Perché il derby non si gioca solo sul campo: si vive, si respira e si prepara con la stessa passione per un’intera settimana. Anche se oggi la sfida diretta non è in calendario, il derby della Lanterna resta uno spettacolo unico, in campo e sugli spalti, capace di incollare allo schermo milioni di tifosi e di emozionare anche chi non ha il cuore legato a una delle due squadre.

Il derby della Capitale: Lazio contro Roma

Se il derby di Genova divide un porto, quello della Capitale divide un’intera metropoli. Lazio e Roma rappresentano due modi diversi di vivere e raccontare la stessa città. La stracittadina romana è una delle più sentite al mondo, un evento che ferma Roma per 90 minuti.

Qui non si tratta solo di punti in classifica: vincere il derby significa salvare l’onore, evitare una settimana di sfottò e regalarsi un ricordo indelebile. Nella storia della sfida, molti giocatori sono rimasti nell’immaginario collettivo non tanto per la loro intera carriera, ma per aver segnato in un derby. Tra gli ultimi esempi Senad Lulic, autore del gol decisivo nel derby del 26 maggio 2013 che valeva il trofeo della Coppa Italia, e Yanga-Mbiwa che regalò la qualificazione in Champions ai giallorossi proprio in una stracittadina. Un gol sotto la Curva Sud o la Curva Nord può valere più di qualsiasi altro nella stagione.

Sugli spalti, i colori, i cori e le coreografie trasformano l’Olimpico in una bolgia. L’atmosfera è elettrica e il tifo incessante: in quei 90 minuti, la città è divisa in due mondi che difficilmente si incontrano.

Il derby della Madonnina: il fascino di Milano

Il derby della Madonnina tra Inter e Milan è forse meno “viscerale” rispetto ad altri, ma compensa con la qualità e la storia. Milano ha visto in questa sfida alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio: da Rivera a Mazzola, da Baresi a Zanetti, fino a Maldini, Kakà, Ibrahimovic, Milito, Eto’o e Lautaro Martínez.

È una partita che ha scritto pagine memorabili non solo in Serie A, ma anche in Europa. Indimenticabili le sfide di Champions League, con San Siro diviso esattamente a metà, un lato nerazzurro e uno rossonero, entrambi pronti a esplodere di gioia o a crollare di delusione.

Il derby milanese è anche un simbolo della città moderna: competitivo ma elegante, spettacolare e ricco di stelle. E continua a essere uno dei match più attesi della stagione, con un richiamo che va ben oltre i confini italiani.

Il derby della Mole e le rivalità regionali

Il derby della Mole tra Juventus e Torino ha una storia che affonda le radici nel primo Novecento. È una sfida che racconta due anime diverse della città: la Juventus, simbolo di successo e continuità, e il Torino, legato alla memoria del Grande Torino e a un tifo passionale e fedele.

Negli ultimi decenni, la differenza tecnica tra le due squadre ha reso spesso la sfida meno equilibrata, ma la passione resta intatta. Per i tifosi granata, battere la Juve è un’impresa che può dare senso a un’intera stagione. Per i bianconeri, è l’occasione per riaffermare la propria supremazia cittadina.

Accanto ai grandi derby cittadini, in Italia non mancano rivalità regionali altrettanto intense. Alcuni esempi storici sono Catania–Palermo in Sicilia, Bari–Lecce in Puglia e Atalanta–Brescia in Lombardia: partite dove il campanilismo si intreccia alla passione per il calcio, regalando spettacolo e adrenalina.