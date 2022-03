I migliori trapianti di capelli al miglior prezzo

La perdita dei capelli è un problema che colpisce oltre l’80% degli uomini quando hanno superato i 50 anni, anche se già da prima è possibile vedere in loro la frequente caduta dei capelli e molti casi di calvizie. Sebbene questo problema sia particolarmente frequente tra gli uomini, anche le donne possono soffrirne, anche se i casi sono molto più piccoli e di solito nascono da disturbi come lo stress, le infezioni della pelle o l’effetto negativo dei prodotti cosmetici per capelli.

Tuttavia, la caduta dei capelli attualmente non sempre si traduce in calvizie grazie alla comparsa di trapianti di capelli. Questo intervento chirurgico ha avuto un cordiale benvenuto tra la popolazione maschile, che sempre più spesso ricorre ad esso per riportare un pelo come quello di una volta. In questo modo, né l’età né la genetica sono un problema per evitare la caduta naturale dei capelli.

Sebbene è vero che questa operazione è disponibile in tutto il mondo, è anche vero che il trapianto di capelli in Turchia sono i più famosi. Ciò è dovuto principalmente al fatto che medici e chirurghi turchi sono stati pionieri nello sviluppo di questa pratica, per cui attualmente dispongono delle migliori tecniche per eseguire questi trapianti con risultati pienamente soddisfacenti. Inoltre, grazie alla proliferazione di medici e cliniche specializzate nella cura dei capelli, i prezzi di queste operazioni sono in questo paese molto più accessibili che nel resto del mondo.

Anche se attualmente sono molti i medici e numerose le cliniche abilitate per effettuare trapianti di capelli, ad Istanbul spicca un medico sopra gli altri. Si tratta del dottor Resul Yaman. Laureato in medicina dal 2005, quando ha effettuato il suo primo trapianto, la sua vasta esperienza in questo tipo di interventi lo ha posizionato come uno dei medici di riferimento in Turchia e in tutto il mondo. Anche in alcune occasioni si reca in altri paesi come l’Italia o la Spagna per curare i pazienti che vogliono contare sui suoi servizi.

Attualmente molti clienti del dottor Resul Yaman si rivolgono alla sua esperienza per evitare la calvizie. Inoltre, per un prezzo molto conveniente, è possibile prenotare un viaggio all-inclusive in cui sia l’operazione che il soggiorno sono inclusi nel costo totale del servizio. Senza questa offerta, le cifre potrebbero essere più alte.

Che cos’è un trapianto di capelli?

Anche se oggi tutti hanno sentito parlare di trapianti di capelli, la verità è che non tutti sanno come si esegue questa operazione o di cosa si tratta veramente. In breve, il trapianto mira a favorire la crescita dei capelli attraverso una serie di impianti di capelli che il paziente stesso ha nella sua testa. Attraverso incisioni sulla pelle della testa, il medico inserisce in esse i follicoli piliferi, che rimangono attaccati alla pelle quando questa cicatrizza e in questo modo è possibile che ricrescano i capelli in zone dove non c’è più nulla.

Questo metodo, che è il più tradizionale e il più usato, è noto come FUE (rimozione dell’unità follicolare). Nel corso degli anni, la medicina dei capelli ha sviluppato progressi nel metodo FUE per renderlo più efficace e meno aggressivo sulla pelle della testa. Oggi il trapianto di capelli con zaffiro, la forma più moderna di FUE finora conosciuta, è altamente raccomandato dal dottor Resul Yaman.

L’uso dello zaffiro, che è un elemento naturale, consente di effettuare l’incisione sulla pelle molto più delicatamente rispetto all’acciaio. In questo modo, la ferita è più pulita, la cicatrice è meno duratura, accoglie meglio i follicoli e il tempo di recupero è molto più breve rispetto a se non si utilizza lo zaffiro. Inoltre, non essendo un elemento artificiale, l’uso dello zaffiro riduce le possibilità di infezione nella ferita.

Attualmente la medicina dei capelli è riuscita a sviluppare una tecnica più innovativa dello zaffiro e in cui non è nemmeno necessario eseguire un’incisione sulla pelle. È conosciuto come il trapianto di capelli DHI. Con l’uso di una matita chirurgica, il follicolo viene estratto dalla radice e poi inserito in un’altra zona della testa dove non c’erano più peli. In questo modo, a poco a poco tutta la testa viene seminata di capelli che cresceranno nei mesi successivi. Naturalmente, il tempo di recupero è inferiore a quello del metodo FUE e anche il rischio di infezione è ridotto.

Il risultato finale

Anche se la Turchia ha le migliori cliniche di trapianto di capelli, il lavoro del dottor Resul Yaman è superiore. Tutti i vostri clienti sono completamente soddisfatti del risultato dell’operazione. I capelli che crescono dopo il trapianto sono completamente naturali e l’immagine dei capelli è completamente omogenea. Dopo alcuni mesi di recupero i pazienti possono tornare a mostrare con orgoglio i loro capelli.