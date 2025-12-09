I record più belli (e un po’ folli) della storia della Serie A - Calcio News 24

L’album dei ricordi della Serie A non è fatto solo di scudetti, retrocessioni e polemiche arbitrali ma anche di grandiosi record ufficiali. Parliamo di punti irreali, goleade fuori scala, strisce di vittorie (o sconfitte) che paiono infinite, portieri quarantenni ancora titolari e ragazzini che debuttano giovanissimi.

In questo viaggio toccheremo soprattutto tre dimensioni: i record di punti e di gol, le serie positive e negative che hanno segnato intere epoche, e i primati individuali legati all’età e alle giocate “di fino”. Il risultato è un’istantanea di quanto la Serie A sia, da sempre, un laboratorio di estremi, capace di alimentare il fascino delle statistiche, così come l’universo narrativo che ruota attorno al calcio scommesse.

Punti e goleade storiche

In fatto di record, il primo numero da citare è quasi obbligato: 102. Sono i punti della Juventus 2013/14 di Antonio Conte, ancora oggi la miglior squadra per rendimento nella storia del campionato nell’era dei tre punti a vittoria. Parliamo di ben 33 vittorie, 3 pareggi, solo 2 sconfitte, appena 12 punti persi sui 114 disponibili e una media di circa 2,7 punti a partita.

La storia inserisce i bianconeri in cima alla classifica storica dei punti in una singola stagione, davanti all’Inter 2006/07 con 97 punti. Subito dietro, nella fascia tra 90 e 94, compaiono le stagioni dominanti dell’Inter 2023/24 e del Napoli 2022/23, oltre ad altre annate di Juve e Inter che testimoniano quanto i ritmi del calcio moderno siano diventati spietati.

E vi è di più, a confronto con il resto d’Europa: meglio dei 102 bianconeri, in termini assoluti, hanno fatto solo la Stella Rossa a 108 punti, il Celtic in due stagioni (106 e 103) e il Barry Town con 105 e 104, mentre i Rangers hanno eguagliato quota 102 nel 2020/21.

Nei cinque principali campionati europei, però, la Juventus resta ancora il club con più punti in una singola annata, mentre la soglia dei 100 è stata raggiunta solo da Real Madrid, Barcellona e Manchester City, e non è mai stata toccata in Bundesliga e Ligue 1.

Sul fronte dei gol, il record assoluto di reti segnate in una sola stagione di Serie A è del Grande Torino 1947/48 con 125 gol, seguito dal Milan 1949/50 a quota 118 e da altre versioni del Torino del dopoguerra che hanno superato più volte quota 100. È il segno di un’epoca in cui i ritmi offensivi erano altissimi e le grandi squadre dominavano il campionato con attacchi praticamente inarrestabili.

Spostando il focus su una squadra molto più recente, troviamo i record del Napoli 2016/17. In quell’annata gli azzurri hanno chiuso con 94 reti segnate, ma soprattutto hanno stabilito un primato particolare: 50 gol in trasferta, record assoluto nella storia della Serie A.

In quella stessa stagione il tridente Mertens–Insigne–Callejón ha firmato 60 gol complessivi, di cui 37 lontano da casa, numeri che rendono quell’attacco uno dei più devastanti mai visti nel nostro campionato.

Due partite simbolo

Se guardiamo alle vittorie con il maggior scarto di sempre, troviamo il 10–0 del Grande Torino sull’Alessandria, giocato il 2 maggio 1948 nella stagione 1947/48.

La gara con più gol complessivi resta invece Milan–Atalanta 9–3 del 15 ottobre 1972, con 12 reti in 90 minuti, un primato mai eguagliato.

Strisce infinite, imbattibilità e serie nere da incubo

Tra i record più spettacolari ci sono quelli legati alle strisce consecutive, sia in positivo che in negativo. Secondo i dati Opta, il primato di vittorie di fila in Serie A appartiene all’Inter di Roberto Mancini, capace di mettere insieme 17 successi consecutivi tra ottobre 2006 e febbraio 2007. È una serie che ha segnato l’immaginario del campionato e che ancora oggi viene presa come riferimento quando una squadra comincia a inanellare vittorie una dopo l’altra.

Segue la Juventus di Massimiliano Allegri, tra il 31 ottobre 2015 e il 19 febbraio 2016, la quale si è fermata a 15 successi consecutivi, mentre il Napoli di Maurizio Sarri ha raggiunto la quota di 13 vittorie di fila.

Ma ci sono anche le strisce di sconfitte consecutive, dove il Brescia resta, ad oggi, detentore del primato negativo: tra febbraio 1995 e agosto 1997 le Rondinelle hanno collezionato 16 ko di fila considerando il ritorno in A dopo due campionati di Serie B.

I record legati all’imbattibilità

In questo campo il primato assoluto è del Milan, rimasto senza sconfitte per 58 partite consecutive tra maggio 1991 e marzo 1993: quasi due anni di campionato in cui i rossoneri non hanno mai perso, un dato che rende bene l’idea del dominio di quella squadra.

Per l’esattezza, sono tre le squadre che hanno chiuso un campionato intero da imbattute. Il Milan 1991/92 ha vinto lo scudetto senza sconfitte in 34 giornate, come la Juventus 2011/12 in un torneo a 20 squadre e 38 turni. Il Perugia 1978/79, invece, è riuscito a chiudere il campionato senza perdere in 30 partite, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro il Milan: uno dei paradossi più curiosi del nostro calcio, che dimostra come la sola imbattibilità non sia sufficiente a garantire il titolo.