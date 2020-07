Iachini: «Brava Fiorentina, ma dovevamo chiuderla prima» – VIDEO

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la vittoria contro il Parma

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 in casa del Parma.

«Siamo venuti qui con convinzione, cercando di fare la nostra partita. La squadra ha fatto un’ottima gara sul piano del gioco, della personalità e delle occasioni create. Non siamo stati come altre volte a chiudere la partita. Abbiamo avuto opportunità anche nel secondo tempo, una traversa anche oggi. Dovevamo essere più bravi a fare il terzo gol».