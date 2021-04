Iachini: «Grande rammarico, ma l’atteggiamento è quello giusto» – VIDEO

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue parole

«Nei singoli episodi non siamo stati fortunati, nel secondo gol dell’Atalanta c’era Zapata oltre la linea con la spalla. Nel secondo tempo siamo rientrati con compattezza e c’era la sensazione di poter vincere la partita dopo il pareggio. C’è grande rammarico perché abbiamo perso per un rimpallo”. Così Beppe Iachini nel commentare il 3-2 subito in casa dall’Atalanta: “Siamo rimasti in partita fino alla fine, sul pareggio stavamo meglio rispetto all’Atalanta sotto l’aspetto psicologico. Siamo insieme da poche settimane e dobbiamo lavorare ancora sulla fase difensiva».