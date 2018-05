Iachini-Sassuolo: aria di divorzio. Incontro Carnevali-Squinzi: le alternative – ESCLUSIVA

Il Sassuolo chiuderà la stagione sfidando la Roma. Beppe Iachini difficilmente sarà confermato sulla panchina neroverde. De Zerbi e Maran i primi nomi sulla lista del Sassuolo

Beppe Iachini ha guidato il Sassuolo da novembre a maggio aiutando i neroverdi a chiudere il discorso salvezza con largo anticipo. Il Sassuolo navigava in cattive acque, era al terzultimo posto dopo la falsa partenza con Bucchi, e mister Iachini, esperto in salvezze e promozioni, ha dato subito una marcia in più ai neroverdi. L’allenatore ha iniziato col 4-3-3 per poi passare al 3-5-2 dopo alcuni infortuni in difesa e ha salvato il Sassuolo che ora chiuderà all’undicesimo o al dodicesimo posto. Il tecnico neroverde ha ancora un anno di contratto con il Sassuolo e meriterebbe la conferma, i risultati sono dalla sua parte, ma la sua posizione è sempre più in bilico.

Il patron Squinzi lo ha criticato pubblicamente facendo capire le sue intenzioni. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, nei primi giorni della prossima settimana ci sarà un vertice tra il patron Squinzi e l’ad Carnevali (in scadenza) per definire i piani futuri. L’amministratore delegato dovrebbe rimanere in neroverde mentre il ds Angelozzi dovrebbe salutare. Verranno definiti i piani futuri del Sassuolo che, salvo sorprese, ripartirà da Beppe Iachini. Al momento due nomi in cima alla lista delle preferenze dei neroverdi: De Zerbi e Maran. Suggestive ma poco praticabili le ipotesi Ventura e Prandelli ma non sono escluse sorprese.