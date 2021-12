Milan, Ibrahimovic: «Spero di restare al Milan a lungo»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una serie di interessanti dichiarazioni al programma di Rai Tre, Che Tempo Che Fa

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così a Che Tempo Che Fa, programma di Rai Tre, in occasione della promozione del suo nuovo libro “Adrenalina”. Le sue dichiarazioni:

SUL CONTRATTO – «Voglio giocare il più possibile. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere al Milan per tutta la vita. Voglio vincere ancora uno scudetto.»

FESTA A SORPRESA PER I 40 ANNI – «Era felice mia moglie e ha preso la mia frase che ha la forza come Gattuso come un complimento. Non mi aspettavo tanta gente alla festa. Vuol dire che sono amici e che qualcosa di positivo ho fatto»

PASSIONE DEL FIGLIO VINCENT PER GATTUSO – «Si, lui ha la mentalità di Rino perché quando fa qualcosa la fa al 200%.»

SULL’ADRENALINA – «L’adrenalina mi fa stare a questi livelli, e senza adrenalina non sarei dove sono. L’adrenalina è la chiave di tutto. Prima ero più rock and roll e bello, adesso sono più maturo. Da bambino ero molto attivo. I miei genitori provavano a controllarmi ma non ci riuscivano».

SU PAOLO E DANIEL MALDINI – «Si è bello questo…ho giocato contro Paolo e oggi gioco con Daniel. Vediamo se continua l’adrenalina magari posso giocare anche con il figlio di Daniel (ride…).»

CONTINUA SU MILAN NEWS 24